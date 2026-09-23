Rheinmetall décroche un contrat de maintenance pour 4 navires des douanes allemandes

Le groupe allemand assurera sur plusieurs années l'entretien et le soutien technique de nouveaux bâtiments propulsés au gaz naturel liquéfié.

Rheinmetall annonce que sa division Naval Systems a été chargée par l'Administration fédérale des douanes allemande de la réparation et de la maintenance de 4 nouveaux navires fonctionnant au gaz naturel liquéfié (GNL).

L'accord-cadre pluriannuel couvre la maintenance, les réparations, les interventions d'urgence ainsi que l'assistance technique pendant l'exploitation des bâtiments.

Le contrat concerne un navire de 67 mètres et 3 unités de 55 mètres, ces dernières ayant été construites au chantier Peene-Werft et livrées l'an dernier dans les délais prévus.

Les navires sont principalement destinés au contrôle et à la surveillance des flux transfrontaliers de marchandises dans les eaux territoriales et la zone économique exclusive (ZEE) de l'Allemagne.

Le titre progresse de 0,6% ce matin, autour des 997 euros.