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Rheinmetall décroche un contrat de maintenance pour 4 navires des douanes allemandes
information fournie par Zonebourse 23/09/2026 à 09:37
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Le groupe allemand assurera sur plusieurs années l'entretien et le soutien technique de nouveaux bâtiments propulsés au gaz naturel liquéfié.

Rheinmetall annonce que sa division Naval Systems a été chargée par l'Administration fédérale des douanes allemande de la réparation et de la maintenance de 4 nouveaux navires fonctionnant au gaz naturel liquéfié (GNL).

L'accord-cadre pluriannuel couvre la maintenance, les réparations, les interventions d'urgence ainsi que l'assistance technique pendant l'exploitation des bâtiments.

Le contrat concerne un navire de 67 mètres et 3 unités de 55 mètres, ces dernières ayant été construites au chantier Peene-Werft et livrées l'an dernier dans les délais prévus.

Les navires sont principalement destinés au contrôle et à la surveillance des flux transfrontaliers de marchandises dans les eaux territoriales et la zone économique exclusive (ZEE) de l'Allemagne.

Le titre progresse de 0,6% ce matin, autour des 997 euros.

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