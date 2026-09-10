Rheinmetall décroche un contrat auprès des Marines américains

Le groupe de défense fournira 12 véhicules terrestres autonomes Mission Master SP destinés à poursuivre l'évaluation et le développement des capacités logistiques autonomes du corps des Marines. Le contrat est évalué à 7,28 MUSD.

Rheinmetall annonce que sa filiale American Rheinmetall a obtenu un contrat de 7,28 millions de dollars pour la fabrication et la livraison de 12 véhicules terrestres autonomes sans équipage (A-UGV) Mission Master SP, ainsi que 5 kits amphibies et des équipements associés.

L'acquisition est réalisée par l'intermédiaire de la Defense Logistics Agency (DLA), l'agence logistique du département américain de la Défense, avec ADS Inc. comme maître d'oeuvre au profit du laboratoire de recherche du corps des Marines (MCWL).

Les véhicules intégreront notamment l'architecture d'autonomie PATH de Rheinmetall et pourront recevoir des charges utiles modulaires. Les kits amphibies doivent permettre des opérations prolongées dans les environnements littoraux.

American Rheinmetall pilotera les travaux aux Etats-Unis, avec le soutien de Rheinmetall Canada pour l'ingénierie et la production.

Cette petit contrat n'a aucun effet sur le cours de bourse de Rheinmetall qui abandonne même 0,9% ce matin à Francfort et affiche un repli de l'ordre de 36% depuis le début de l'année.