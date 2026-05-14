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Rheinmetall convainc les analystes pendant que le titre de 3i Group plonge
information fournie par Zonebourse 14/05/2026 à 09:55

Stellantis profite de l'intérêt croissant du groupe BYS pour le rachat d'usines en Europe. Côté valeurs, Rheinmetall et SES progressent, portés par des recommandations d'analystes favorables, contrairement à la Cie Automotive qui reste en retrait. Enfin, les tensions au Moyen-Orient continuent de peser sur le secteur du luxe : les derniers résultats de Burberry confirment cette tendance morose.

Actions en hausse

Nokia ( 9%) : la nouvelle valeur IA grimpe dans le sillage de la publication de résultats de Cisco. Le géant américain vient de publier des résultats en forte hausse. Cette performance, portée par une explosion des commandes d'infrastructures IA, valide la stratégie de son principal concurrent, Nokia. Le groupe finlandais voit ainsi ses propres perspectives pour l'année 2026 confirmées par la solidité du marché mondial.

Telefonica ( 5%) : le premier opérateur de télécommunication espagnol confirme ses objectifs pour 2026. Le chiffre d'affaires au premier trimestre a progressé de 0,8% à taux de change constant. Le recul de 2,4% des ventes de terminaux a été compensé par la croissance de 1,1% des revenus issus des services.

SES ( 5%) : la société française profite des changements dans les recommandations des analystes. BNP Paribas maintient sa recommandation à surperformance et relève son objectif de cours de 7,10 EUR à 8,5 EUR. Outre-Atlantique, Morgan Stanley relève l'objectif de 6,50 EUR à 7 EUR en restant à pondération de marché.

Rheinmetall ( 4%) : malgré une baisse de l'objectif de cours fixé par les analystes de Bernstein de 2050 EUR à 1900 EUR. Le maintien de la recommandation à l'achat de la banque profite au titre. L'objectif reste bien au-dessus du dernier cours de clôture.

Stellantis ( 3%) : nouveau rebondissement dans les discussions entre le groupe franco-italien et les constructeurs automobiles asiatiques. BYD pourrait s'intéresser aux sites de Cassino et Mirafiori, a rapporté MF. L'intérêt du groupe chinois pour l'acquisition d'usines européennes semble se confirmer.

Actions en baisse

3i Group (-20%) : alors que le fonds de capital-investissement annonce un programme de rachat d'actions de 750 MGBP. Le titre dévisse, entraîné par le ralentissement des ventes d'actions au premier trimestre.

Cie Automotive (-6%) : le groupe automobile espagnol pâtit de l'annonce de BNP Paribas. La banque française clôture le placement de 3,58% du capital à 29,37 EUR par action. Le marché y voit un signe de désengagement.

Burberry (-5%) : le chiffre d'affaires du quatrième trimestre (exercice décalé clôturé en mars) reste conforme au prévisionnel. Malgré tout, le conflit en Iran a pesé sur les ventes qui reculent de 2% dans la région Europe, Moyen-Orient, Inde et Afrique. Les premiers signes de reprise du secteur sont toujours compromis par le conflit.

Kongsberg D&A (-2%) : la Malaisie a exprimé de fortes objections quant à la décision de la Norvège de révoquer les licences d'exportation d'un système de missiles de frappe navale pour les navires de combat. Le fournisseur de système de missiles Kongsberg a déclaré qu'il se conformait pleinement à toutes les réglementations en vigueur.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

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