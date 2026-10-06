Rheinmetall confirme ses objectifs 2026, Arminius reste sur les rails

Le groupe de défense allemand continue de viser une croissance de 37% à 42% cette année et une marge opérationnelle d'environ 19%. Jefferies juge rassurantes les indications sur le rythme de l'activité et l'avancement du programme Arminius, malgré peu d'éléments nouveaux. Si le groupe bénéficie d'un environnement de marché porteur, soutenu notamment par les perspectives du budget militaire allemand et les besoins capacitaires de l'OTAN, les investisseurs se montrent peu emballés : le titre recule de 1% à Francfort, autour des 970 euros, et affiche une contraction de l'ordre de 40% depuis le début de l'année.

Rheinmetall a annoncé hier soir maintenir ses objectifs 2026, avec une croissance du chiffre d'affaires attendue entre 37% et 42%, soit entre 13,7 et 14,2 MdsEUR, et une marge opérationnelle d'environ 19%. Le taux de conversion de trésorerie devrait dépasser 40%, tandis que le carnet de commandes est toujours attendu à au moins 100 MdsEUR sur l'ensemble de l'exercice.

Le programme Arminius (programme de blindés pour l'Allemagne) reste en bonne voie pour la signature d'un contrat ferme d'ici fin 2026, avec un acompte potentiel pouvant atteindre 30%. Dans les munitions, 70% à 80% des contrats portent désormais sur des obus à portée étendue, de valeur supérieure aux versions standard.

Enfin, le programme XM30 représente un potentiel d'environ 3 000 véhicules de combat d'infanterie, après la livraison des premiers prototypes en septembre. Une première indication est attendue début 2027. Le carnet de commandes a par ailleurs été ajusté après l'annulation du contrat des frégates F126, d'une valeur de 2,153 MdsEUR.

Réagissant à cette publication, Chloé Lemarie (Jefferies) relève peu d'informations nouvelles dans le communiqué. "Une croissance trimestrielle conforme à l'objectif annuel signifie que nous ne devrions vraisemblablement pas retrouver le déséquilibre observé au premier semestre, où la croissance avait atteint 39%, dont 69% au deuxième trimestre, ce qui constitue un élément positif en termes de séquencement de l'activité", analyse-t-elle.

"Nous notons également que le contrat Arminius reste sur les rails, ce qui est rassurant, même si ce commentaire ne diffère pas sensiblement des récentes déclarations de la direction, qui évoquaient uniquement la partie ferme du contrat en décembre", ajoute-t-elle.

Par ailleurs, le groupe de défense allemand a annoncé ce matin avoir renforcé ses capacités industrielles en Norvège avec l'ouverture d'un nouveau site de 4 579 m² à Skoppum. Celui-ci regroupe des activités de développement, de production et d'intégration de systèmes, notamment dans les domaines de l'électro-optique, de la conduite de tir et de la connaissance de la situation.

Le groupe a également franchi une étape dans le spatial avec le lancement de son premier satellite développé avec l'entreprise italienne Argotec. Destiné notamment à la détection d'indicateurs de menaces aériennes et à l'alerte précoce, il constitue la première étape vers une constellation plus large, avec un prochain lancement prévu en 2028.