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Le prix moyen du gazole à la pompe atteint un record au Royaume-Uni
information fournie par AFP 06/10/2026 à 11:28

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Station-service TotalEnergies à Beziers (sud de la France) le 1er octobre 2026 ( AFP / Gabriel BOUYS )

Station-service TotalEnergies à Beziers (sud de la France) le 1er octobre 2026 ( AFP / Gabriel BOUYS )

Le prix moyen du gazole à la pompe a atteint un record au Royaume-Uni, à 199,52 pence par litre, soit 2,35 euros, selon les données officielles hebdomadaires publiées mardi par le gouvernement britannique, sur fond de problèmes d'approvisionnement liés au conflit au Moyen-Orient.

Le précédent record de 199,22 pence par litre remontait à juillet 2022, lorsque l'invasion russe de l'Ukraine avait fait flamber les cours du pétrole et perturbé les approvisionnements européens en diesel.

Les prix du gazole ont touché des records ces derniers jours dans l'Union européenne, mais aussi aux Etats-Unis, où ils ont dépassé les 6 dollars le gallon (3,78 litres).

En plus du conflit au Moyen-Orient, les restrictions à l'exportation imposées par la Russie à la suite des attaques ukrainiennes contre ses installations pétrolières ont accentué la pression sur les marchés mondiaux.

"Le Royaume-Uni dispose d'une gamme diversifiée de sources d'approvisionnement en ce qui concerne le diesel", avait assuré vendredi à la radio de SkyNews le ministre des Transports, Keir Mather.

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1 commentaire

  • 14:20

    on s en fiche un peu

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