Rheinmetall : avis divergents chez les analystes

(Zonebourse.com) - A un mois de la publication des résultats du géant de la défense allemande, deux analystes se penchent sur le dossier. Et leurs avis divergent. Dans le même temps, le titre poursuit son net mouvement de recul et abandonne 1,2% ce matin, autour des 924 euros, soit un repli de plus de 40% depuis le début de l'année.

Ce matin, les analystes de Berenberg abaissent leur conseil sur le titre Rheinmetall, passant de "achat" à "conserver", avec un objectif de cours abaissé de 1 600 à 1 020 EUR.

Le broker justifie cette dégradation par les incertitudes entourant la croissance du groupe à moyen et long terme. Son analyse de 417 contrats et opportunités commerciales conduit à une prévision de chiffre d'affaires de 37,6 MdsEUR en 2030, contre un consensus de 41 MdsEUR. Berenberg estime que de nouveaux contrats majeurs seront nécessaires pour soutenir la croissance après 2030.

Le bureau d'études souligne notamment la faible visibilité sur les commandes dans les divisions Véhicules et Armes & Munitions. A l'horizon 2030, les contrats déjà signés ne couvriraient respectivement que 45% et 16% de leurs revenus prévisionnels. Les programmes américains XM30 et les partenariats dans les missiles constituent des relais de croissance potentiels, mais leur concrétisation demeure incertaine.

Berenberg réduit également de 8% sa prévision de bénéfice par action pour 2030. Si la valorisation du titre offre un certain soutien, l'analyste considère que les interrogations sur la croissance au-delà de 2030 pourraient limiter son potentiel de revalorisation.

Le message se veut plus optimiste chez Bernstein qui confirme son conseil "surperformance" sur le titre Rheinmetall, avec un objectif de cours inchangé à 1 200 EUR. L'analyste table sur une croissance du groupe qui devrait se stabiliser autour de 40% au troisième trimestre, conformément aux objectifs annuels. Ses prévisions restent supérieures au consensus dans les véhicules, mais inférieures dans les munitions. Selon Bernstein, la journée investisseurs prévue en novembre devrait s'avérer déterminante.

Le bureau d'études se montre en revanche prudent sur les prochains catalyseurs, craignant que Rheinmetall ne peine à apporter davantage de visibilité sur ses perspectives, notamment dans les munitions. Concernant le programme Arminius visant à fournir des blindés à l'armée allemande, le courtier table sur l'obtention intégrale de la première tranche de commandes en décembre, mais reste réservé sur les suivantes. Tout nouveau retard ou réduction des volumes renforcerait les inquiétudes du marché.

Bernstein juge néanmoins la valorisation du titre attractive, avec un multiple de valeur d'entreprise sur résultat opérationnel attendu pour 2030 de 5,5 fois. Le courtier souligne toutefois que Rheinmetall devra mettre fin aux révisions baissières de bénéfices pour permettre une revalorisation de son action. Ses estimations de revenus pour 2030 restent inférieures de 20% au consensus.

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