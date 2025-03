AOF - EN SAVOIR PLUS

"Rheinmetall a exposé sa stratégie Vision 2030 en parallèle de la présentation de ses résultats annuels 2024", affirme Berenberg. Selon le bureau d'études, le chiffre d'affaires des activités de défense de la société est anticipé à plus de 26 milliards d'euros en 2030, contre 8,3 milliards d'euros en 2024.

Sur la base de ces prévisions de ventes, Rheinmetall prévoit une amélioration du résultat d'exploitation et une marge d'exploitation du groupe d'environ 15,5%.

Quant à ses perspectives pour 2025, les ventes de Rheinmetall devraient augmenter de 25 à 30%. Dans le domaine de la défense, Rheinmetall s'attend à une croissance des ventes comprise entre 35 et 40%, soutenu par le plan de financement du réarmement en Allemagne et en Europe.

Le flux de trésorerie opérationnel des activités poursuivies a atteint 1,045 milliard d'euros, soit 71% du résultat d'exploitation. Il est nettement supérieur à l'objectif du groupe : plus de 40%.

(AOF) - Rheinmetall (+8,84% à 1256 euros) enregistre la plus forte hausse de l'indice Dax après la présentation de robustes résultats sur l'année 2024 et l'annonce de perspectives favorables pour 2025. Le résultat d'exploitation du groupe allemand spécialisé dans l’armement a grimpé de 61% pour atteindre un nouveau record de 1,478 milliard d'euros. La marge d'exploitation du groupe s'est élevée à 15,2%, ce qui est également nettement supérieur à l'année précédente (12,8%). Rheinmetall a profité d'un bond de 36% du chiffre d'affaires à 9,751 milliards d'euros.

Rheinmetall : année 2024 record et perspectives très favorables dans la défense

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.