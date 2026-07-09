Rheinmetal ricoche sous 1.130EUR (ex-plancher de mi-mai et mi-juin) et semble bien parti pour revenir chercher du soutien vers 950EUR, le support oblique moyen terme qui coïncide pratiquement avec le plancher des 946E testé le 26 juin.
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