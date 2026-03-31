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Rheinmetal : retrouve son ex-support des 1.445E
information fournie par Zonebourse 31/03/2026 à 14:23

Rheinmetal venait de valider un gros signal baissier sous 1.450E mais la chute s'enraye vers 1.380 et le titre retrouve son ex-support des 1.445E (devenu résistance).
En nouvel accès de faiblesse pourrait précéder une glissade vers 1.339E (ex-support du 28/04/2025) puis 1.150E.

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RHEINMETALL
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