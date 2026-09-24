Rheinemetall sous les 1 000 euros, mwb research confirme son conseil

(Zonebourse.com) - Le titre cède 2,8% ce matin et repasse sous le seuil symbolique des 1 000 euros, à 996 euros. Dans la matinée, les analystes de mwb research ont confirmé leur conseil "conserver" sur le titre, avec un objectif de cours inchangé à 1 050 EUR.

Selon mwb research, le carnet de commandes de Rheinmetall devrait dépasser 100 MdsEUR d'ici la fin de l'année, mais l'attention du marché se porterait surtout sur la conversion de ses commandes en chiffre d'affaires. A ce titre, l'analyste souligne que Rheinmetall dispose de "peu de marge en cas de décalage dans l'exécution du carnet de commandes", compte tenu d'attentes élevées du consensus. Le broker juge d'ailleurs toujours trop ambitieuses les prévisions de ventes pour 2028.

Par ailleurs, le bureau d'études relève que Rheinmetall ne prévoit pas d'augmentation significative des livraisons de véhicules provenant de sa coentreprise italienne avec Leonardo avant 2029. Le programme comprend environ 132 chars Panther et 140 véhicules de soutien, pour un montant total d'environ 8 MdsEUR, un calendrier qui conforte ainsi la prudence de mwb research sur les attentes à moyen terme.

L'analyste indique que la baisse d'environ 50% du titre depuis son plus haut historique a ramené les multiples à des niveaux plus soutenables et que "la valorisation actuelle reflète l'essentiel des risques".

Enfin, le broker résume sa thèse en estimant que "tout dépend désormais de l'exécution du carnet de commandes". Celle-ci accélère, mais probablement plus lentement que ne l'anticipe le marché à court terme, tandis que les retards de livraison restent un risque. Le CMD de novembre et la décision du comité budgétaire du Bundestag sur Arminius, attendue le 9 décembre, figurent parmi les prochaines échéances à surveiller.

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