RGreen Invest atteint près de 500 millions d'euros pour Infrabridge IV

(Zonebourse.com) - RGreen Invest annonce le closing final d'Infrabridge IV, qui atteint sa taille cible de près de 500 millions d'euros, soit plus du double du montant levé pour le précédent millésime. Ce succès confirme la dynamique favorable aux stratégies de dette infrastructure dédiées au financement de la transition énergétique, ainsi que le positionnement de la société de gestion indépendante spécialisée depuis 15 ans dans le financement de la transition énergétique.

Dans un contexte de renforcement de la souveraineté européenne, d'électrification des usages et de décarbonation de l'économie, RGreen Invest poursuit avec Infrabridge IV le déploiement de sa stratégie de dette d'infrastructure dédiée au lower mid-market européen. Le fonds répond à des besoins de financement croissants sur un segment encore insuffisamment couvert par les financeurs traditionnels.

Infrabridge IV marque également une étape clé dans l'internationalisation de la plateforme de dette de RGreen Invest avec une base d'investisseurs professionnels élargie et diversifiée réunissant une vingtaine d'investisseurs institutionnels. Avec près de 70% de nouveaux investisseurs au sein de cette stratégie et 30% des engagements provenant d'investisseurs internationaux, cette levée confirme l'attractivité du positionnement différenciant de RGreen Invest et la confiance accordée à son expertise.

Déployé à hauteur de 70%, Infrabridge IV devrait être intégralement investi début 2027, illustrant à la fois la profondeur du pipeline et la forte demande pour des solutions de dette sur les infrastructures de la transition énergétique. Le portefeuille couvre un large spectre de secteurs, géothermie, biométhane, stockage, solaire hybride et éolien avec stockage, répartis à travers les territoires européens.

Pour accompagner cette dynamique, RGreen Invest poursuit le renforcement de sa plateforme dette, dirigée par Mathilde Ketoff, avec des recrutements ciblés, dont l'arrivée récente de Ronald Gaultier en tant que senior investment director.

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