Rezolute en hausse après la publication de résultats d'essais cliniques encourageants concernant un traitement contre l'hypoglycémie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 juin - ** Les actions du laboratoire pharmaceutique Rezolute RZLT.O ont progressé de 4,7 % pour atteindre 3,78 dollars avant l'ouverture du marché

** La société indique avoir obtenu des résultats intermédiaires positifs dans son essai clinique de phase avancée évaluant le médicament ersodetug chez des patients atteints d'hyperinsulinisme tumoral, une affection rare caractérisée par une hypoglycémie sévère

** La société indique que six des huit participants ont déjà atteint l'objectif principal, à savoir une réduction d'au moins 50 % par rapport à la valeur de référence des besoins en glucose par voie intraveineuse

** RZLT est à mi-parcours du recrutement des 16 participants prévus pour l'étude

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 53 % depuis le début de l'année