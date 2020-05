Reyl s' associe au lancement d' une banque privée numérique

(NEWSManagers.com) - Une banque numérique dédiée aux clients aisés doit voir le jour l' an prochain en Suisse. Dénommée Alpian, cette banque a bénéficié du soutien du groupe Reyl, qui l' a incubée. Quelque 12,2 millions de francs suisses ont été levés dans le cadre d' un tour de financement de série A en janvier 2020. Le financement a été obtenu auprès " d' investisseurs de premier plan des secteurs financier et technologique " , selon un communiqué de Reyl.

Alpian a récemment déposé une demande de licence bancaire indépendante auprès de la Finma, le régulateur suisse, et prévoit d' être opérationnelle d' ici au premier trimestre 2021.

La nouvelle banque offrira des services bancaires entièrement digitalisés à l' intention des clients dits " aisés " , disposant d' un patrimoine financier compris entre 100.000 et 1 million de francs suisses. " Les études de marché et analyses du Groupe REYL l' ont orienté vers ce segment de clientèle, qui représente en Suisse un ensemble de plus de 2,6 millions de personnes disposant de capitaux de 660 milliards de francs, comme étant plus enclins à utiliser des outils digitaux afin de réaliser leurs investissements, transactions et autres activités tout en accordant une place importante à l' interaction humaine et à la confiance " , précise un communiqué diffusé par Reyl.

La stratégie d' Alpian est menée par sa propre équipe de direction, et vise à ce que la société devienne " la seule banque digitale " mobile first " à offrir des services bancaires et de banque privée numériques sur le marché suisse " , selon Reyl.