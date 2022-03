Reyl Overseas nomme un nouveau directeur général pour les Etats-Unis

(NEWSManagers.com) - Reyl Overseas, filiale de Reyl Intesa Sanpaolo, vient d’annoncer la nomination de Roger Groebli au rang de directeur général. Basé à Zurich, il sera chargé du développement des services du wealth management pour les clients américains. Roger Groebli retourne chez Reyl Overseas après avoir occupé le même poste entre 2012 et 2015.

Roger Groebli arrive de Banque Internationale à Luxembourg (BIL), où il était global market leader pour la Chine. Auparavant, il a travaillé chez Credit Suisse comme directeur de la banque privée pour la Chine et l’Asie du Nord depuis 2016 à 2019. Il a occupé plusieurs postes comme directeur de la recherche en Asie et directeur mondiale du conseil en actions chez ABN Amro. Il fut également directeur de l’analyse de marché financier chez LGT Capital Management ainsi que directeur commercial d’actions en Suisse chez UBS. Au début de sa carrière, il a travaillé comme trader pour la banque italienne Banca della Svizzera Italiana, avant de rejoindre la banque Vontobel au rang de gérant et co-responsable du marketing pour des portefeuilles discrétionnaires.