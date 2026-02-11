 Aller au contenu principal
Rexel vise une amélioration des ventes et de sa marge en 2026
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 17:48

Rexel RXL.PA a annoncé mercredi viser en 2026 une amélioration de la croissance de ses ventes et de sa marge opérationnelle, après avoir publié des résultats annuels en ligne avec ses objectifs et affiché une accélération de la croissance au dernier trimestre.

"Nous avons augmenté nos ventes à jours constants de 2,5%, amélioré notre marge d’EBITA ajusté courant à 6% et atteint un taux de conversion du cash-flow libre ajusté supérieur à 75% pour la troisième année consécutive", souligne le directeur général Guillaume Texier dans un communiqué.

Le distributeur français de matériel électrique prévoit des ventes en croissance de 3% à 5% à jours constants ainsi qu'une marge d'EBITA ajusté courant d'environ 6,2% et une conversion du "free cash-flow" supérieure à 65%, selon le communiqué.

Il avait précédemment visé pour 2025 une croissance des ventes à jours constants "légèrement positive", une marge d'environ 6% et une conversion du free cash-flow2 d'environ 65%.

(Rédigé par Augustin Turpin)

