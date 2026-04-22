Rexel tient assemblée générale, actionnaires approuvent dividende de 1,2 EUR par action

* Assemblée générale mixte de Rexel tenue 22 avril 2026. * Toutes résolutions soumises aux actionnaires ont été adoptées. * Distribution d’un dividende de 1,2 EUR par action validée ; détachement prévu 11 mai 2026, paiement prévu 13 mai 2026. * Ratification de cooptation de Robert Schuchna approuvée ; renouvellement de mandats de Robert Schuchna, François Auque, Barbara Dalibard également validé. * Délégations et autorisations financières renouvelées ; mise en œuvre dépendra des décisions ultérieures du conseil. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Rexel SA published the original content used to generate this news brief via GlobeNewswire (Ref. ID: 202604221219OMX_____CNEWS_FR_GNW1001177368_fr) on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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