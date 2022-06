REXEL POWERING UP :

Révision à la hausse des objectifs financiers 2022

Capital Markets Day : nouvelle feuille de route à moyen terme, ambitions de croissance rentable et objectifs ESG

Rexel organise aujourd’hui, à partir de 13h00 CEST, un Capital Markets Day depuis Zürich, siège de ses activités en Suisse. Lors de cet événement, Rexel présentera sa nouvelle feuille de route à moyen terme et dévoilera ses objectifs financiers 2022 révisés, ainsi que ses ambitions pour la période 2022-2025.

Après une profonde transformation au cours des cinq dernières années qui a rendu le Groupe plus résilient, Rexel est désormais bien positionné pour une nouvelle phase de croissance rentable, tirée à la fois par la poursuite de l'optimisation de son modèle et le développement d'une position de leader sur des sujets qui façonnent l'avenir de l'industrie tels que l’ESG, les solutions de transition énergétique et le développement de nouveaux services. Ceux-ci font l’objet d’un nouveau plan d’entreprise nommé « Power Up 2025 » et sont reflétés dans des objectifs financiers et environnementaux robustes à moyen terme.

Guillaume Texier, Directeur Général de Rexel, a déclaré : « Rexel est aujourd'hui en bonne position pour passer à la vitesse supérieure en matière de croissance rentable. La combinaison d'une accélération historique de l'électrification, de l'importance croissante des services et des effets favorables de la transformation profonde de Rexel au cours des cinq dernières années , offre une fenêtre d'opportunité unique pour le Groupe d’ accélérer ses performances. En déverrouillant davantage la valeur latente d e notre modèle et en devenant un leader en matière d’ ESG, de solutions pour la transition énergétique et les services , Rexel , avec le soutien de ses équipes fortement engagées, est en mesure de délivrer une croissance organique plus élevée et une profitabilité accrue à moyen terme, et créera également de la valeur complémentaire pour ses actionnaires grâce à des acquisitions ciblées et un programme de rachat d'actions. »

Des objectifs financiers robustes :

a. Objectifs 2022 révisés à la hausse : Rexel réhausse ses objectifs pour l’année , après un début d'année meilleur qu'attendu dans toutes les géographies et une inflation plus forte , dans un environnement qui reste incertain.

Croissance des ventes à jours constants entre 7% et 9% (contre 4% à 6% précédemment) ;

Marge d'EBITA ajusté d’environ 6,7% dont 50 bps d'impacts positifs non-récurrents liés à l’inflation (contre supérieure à 6% précédemment) ;

Conversion de free cash-flow supérieure à 60%

b. Ambitions quadriennales 2022-2025 : des objectifs moyen-terme robuste s

Croissance des ventes à jours constants entre c. 4% et 7% (Taux de Croissance Annuel Composé)

Marge d’EBITA ajusté comprise entre 6,5% et 7% en 2025

Une allocation de capital équilibrée avec : Un ratio d’investissement / chiffre d’affaires d’environ 0,9% sur la période Une distribution annuelle aux actionnaires d’au moins 40% du Résultat Net Récurrent Des acquisitions ciblées pouvant apporter un chiffre d’affaires additionnel jusqu’à 2 Mds € sur la période Un programme de rachat d'actions d'environ 400 M€ sur la période

Ratio d’endettement d’environ 2x

c. Des objectifs ESG encore plus ambitieux

Les objectifs des scopes 1 et 2 du Groupe sont relevés à 60% de réduction des émissions de CO 2 de nos activités (vs. 2016) contre -35% en valeur absolue.

L'objectif du scope 3 est relevé à 60% de réduction des émissions de CO 2 liées à l'utilisation des produits vendus (vs. 2016) contre -45% en intensité (équivalent à une révision à la hausse de nos objectifs à -45% contre -31% en valeur absolue).

Ces objectifs seront atteints en s’appuyant sur les piliers suivants :

Capitaliser sur une plateforme solide :

Grâce à la digitalisation de son activité, à un mix clients enrichi, à un portefeuille rationalisé et à un redressement des opérations dans les pays sous-performants, Rexel est aujourd'hui une entreprise différente de ce qu'elle était il y a cinq ans. Elle est désormais plus rentable et plus résiliente, avec une meilleure capacité à générer du cash-flow et un bilan renforcé qui lui donnent les moyens d’alimenter la croissance. Ce profil d'activité renforcé a permis à Rexel d'atteindre ses objectifs à moyen terme dès 2021, avec un an d'avance sur le plan, et constitue une plateforme solide pour poursuivre sa croissance.

Une fenêtre d'opportunité historique : Les planètes sont alignées pour offrir une fenêtre d'opportunité unique pour soutenir la croissance de Rexel dans les années à venir, et le Groupe devrait bénéficier d'une combinaison de facteurs liés au marché, à l'industrie et à la situation spécifique de Rexel. Les priorités en matière de durabilité, notamment les programmes Net Zero, et les préoccupations énergétiques croissantes entraîneront une accélération majeure des besoins en électrification. Dans ce nouvel environnement, la taille, l'excellence de la chaîne d'approvisionnement et la force des relations avec les fournisseurs devraient être un facteur de différenciation majeur pour Rexel, et la transformation du Groupe lui permet de saisir ces nouvelles opportunités pour accélérer sa croissance, en s'appuyant sur ses process, ses outils et le partage des meilleures pratiques.

Libérer la valeur de notre modèle : le modèle de Rexel a été considérablement renforcé mais recèle encore un potentiel de croissance important grâce notamment à l'excellence de la chaîne d'approvisionnement et la poursuite de la montée en puissance dans le digital. Dans le cadre de son approche omnicanale, le Groupe a fait évoluer ses capacités logistiques pour s’adresser avec excellence à tous les segments de clientèle, notamment via la livraison le jour même, et a développé des modèles de chaîne d'approvisionnement innovants pour aider à surmonter les contraintes environnementales et la pénurie de main-d'œuvre, avec des solutions 24h/24 et 7j/7, comme les casiers et les agences automatisées. Rexel a pour objectif de tripler le nombre de centres de distribution automatisés d'ici 2025, au nombre de 6 aujourd'hui. Rexel va également franchir une nouvelle étape dans la digitalisation, en déployant des initiatives telles que les alertes de vente, le Next Best Offer , l'optimisation des assortiments et des outils de tarification fondés sur l'Intelligence Artificielle dans un nombre croissant de pays. La part du numérique dans les ventes totales devrait doubler pour atteindre 50 % d'ici 2027 contre 24 % en 2021.

L eader ship en ESG, solutions de transition énergétique et services : Rexel a un rôle clé à jouer sur l'ensemble de la chaîne de valeur, qu’il s’agisse de la promotion de l'ESG auprès de ses fournisseurs ou de l'augmentation des services ESG tels que le tracker carbone et la vente d'un nombre croissant de produits verts. Rexel, déjà très bien noté en matière d’ESG par les plus grandes agences et seul distributeur de son segment à avoir des objectifs validés par la Science Based Targets Initiative, fait évoluer fortement sa feuille de route CO 2 pour atteindre ses ambitions Net Zero en 2030. Rexel entrevoit de grandes opportunités d'accélérer les ventes dans les segments liés à la transition énergétique, tels que le HVAC, le photovoltaïque, les véhicules électriques et l'automatisation industrielle. En plus de l'engagement fort sur les questions environnementales, nous avons également introduit, dans notre plan d'intéressement à long terme des critères ESG autour des piliers sociaux et de gouvernance tels que les valeurs de diversité, de santé & sécurité et d'éthique & conformité. Enfin Rexel a l’ambition de développer significativement de nouveaux services d’ici 2025, notamment en doublant son chiffre d’affaires sur ce segment.

AU SUJET DU GROUPE REXEL

Rexel, expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l’énergie, est présent sur trois marchés : résidentiel, tertiaire et industriel. Le Groupe accompagne ses clients pour leur permettre de gérer au mieux leurs activités en leur offrant une gamme adaptée et évolutive de produits et services de maîtrise de l’énergie pour la construction, la rénovation, la production et la maintenance.

Présent dans 24 pays, à travers un réseau de plus de 1 900 agences, Rexel compte plus de 26 000 collaborateurs. Son chiffre d'affaires a atteint 14,7 milliards d’euros en 2021.

Rexel est coté sur le marché Eurolist d’Euronext Paris (compartiment A, symbole RXL, code ISIN FR0010451203) et figure dans les indices suivants : CAC Next 20, SBF 120, CAC Large 60, CAC AllTrade, CAC AllShares, FTSE EuroMid et STOXX600. Rexel fait également partie des indices ISR suivants : FTSE4Good, Dow Jones Sustainability Index Europe, Euronext Vigeo Europe 120 et Eurozone 120, STOXX® Global ESG Environmental Leaders et S&P Global Sustainability Yearbook 2022, grâce à sa performance en matière de responsabilité sociale d’entreprise.

Pour plus d’information : www.rexel.com .

AVERTISSEMENT

Du fait de son activité de vente de câbles, le Groupe est exposé aux variations du prix du cuivre. En effet, les câbles constituaient environ 17% du chiffre d'affaires du Groupe et le cuivre représente environ 60 % de leur composition. Cette exposition est indirecte dans la mesure où les prix des câbles sont également dépendants des politiques commerciales des fournisseurs et de l'environnement concurrentiel sur les marchés du Groupe. Les variations du prix du cuivre ont un effet estimé dit « récurrent » et un effet estimé dit « non récurrent » sur la performance du Groupe, appréciés dans le cadre des procédures de reporting interne mensuel du Groupe Rexel :

- l'effet récurrent lié aux variations du prix des câbles à base de cuivre correspond à l'effet prix lié au changement de valeur de la part de cuivre incluse dans le prix de vente des câbles d'une période à une autre. Cet effet concerne essentiellement le chiffre d'affaires du Groupe

- l'effet non récurrent lié aux variations du prix des câbles à base de cuivre correspond à l'effet de la variation du coût du cuivre sur le prix de vente des câbles entre le moment où ceux-ci sont achetés et celui où ils sont vendus, jusqu'à complète reconstitution des stocks (effet direct sur la marge brute). En pratique, l'effet non récurrent sur la marge brute est déterminé par comparaison entre le prix d'achat historique des câbles à base de cuivre et le tarif fournisseur en vigueur à la date de la vente des câbles par le Groupe Rexel. Par ailleurs, l'effet non récurrent sur l'EBITA correspond à l'effet non récurrent sur la marge brute qui peut être diminué, le cas échéant, de la part non récurrente de la variation des charges administratives et commerciales.

L’impact de ces deux effets est évalué, dans la mesure du possible, sur l'ensemble des ventes de câbles de la période par le Groupe. Les procédures du Groupe Rexel prévoient par ailleurs que les entités qui ne disposent pas des systèmes d'information leur permettant d'effectuer ces calculs sur une base exhaustive doivent estimer ces effets sur la base d'un échantillon représentant au moins 70 % des ventes de la période, les résultats étant ensuite extrapolés à l'ensemble des ventes de câbles de la période par l’entité concernée. Compte tenu du chiffre d'affaires couvert, le Groupe Rexel considère que l’estimation de l’impact de ces deux effets ainsi mesurée est raisonnable.

Ce document peut contenir des données prévisionnelles. Par leur nature, ces données prévisionnelles sont soumises à divers risques et incertitudes (y compris ceux décrits dans le document d’enregistrement universel enregistré auprès de l'AMF le 10 mars 2022 sous le n° D.22-0083). Aucune garantie ne peut être donnée quant à leur réalisation. Les résultats opérationnels, la situation financière et la position de liquidité de Rexel pourraient différer matériellement des données prévisionnelles contenues dans ce communiqué. Rexel ne prend aucun engagement de modifier, confirmer ou mettre à jour ces prévisions dans le cas où de nouveaux événements surviendraient après la date de ce communiqué, sauf si une réglementation ou une législation l'y contraint.

Les données de marché et sectorielles ainsi que les informations prospectives incluses dans ce document ont été obtenues à partir d’études internes, d’estimations, auprès d’experts et, le cas échéant, à partir d’études de marché externes, d’informations publiquement disponibles et de publications industrielles. Rexel, ses entités affiliées, dirigeants, conseils et employés n’ont pas vérifié de manière indépendante l’exactitude de ces données de marché et sectorielles ou de ces informations prospectives, et aucune déclaration et garantie n’est fournie relativement à ces informations et informations prospectives, qui ne sont fournies qu’à titre indicatif.

Ce document n’inclut que des éléments résumés et doit être lu avec le document d’enregistrement universel de Rexel, déposé auprès de l’AMF le 10 mars 2022 sous le n° D.22-0083, ainsi que les états financiers consolidés et le rapport de gestion pour l’exercice 2021, disponibles sur le site internet de Rexel (www.rexel.com).

