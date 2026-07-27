Rexel-Objectifs 2026 réhaussés, croissance au S1 et T2

Rexel RXL.PA a réhaussé mardi ses objectifs 2026 et fait état d'une hausse des ventes en données publiées de 2,2% au premier semestre 2026, et de 6,1% au deuxième trimestre, portées par "les services à valeur ajoutée dans les data centers en Amérique du Nord et les solutions d'électrification en Europe", ou encore l'"évolution favorable des prix de vente dans toutes les régions".

Le distributeur de matériel électrique a enregistré des ventes en données publiées de 9.989 millions d'euros sur la période janvier-juin et de 5.252 millions d'euros d'avril à juin.

L'Ebita courant ajusté a augmenté de 9,8% à 614,8 millions d'euros au S1 et le résultat opérationnel a connu une croissance de 19,6%, à 604,7 millions d'euros.

Par ailleurs, la marge d'Ebita ajusté s'établit à 6,2%, contre 5,8% au premier semestre 2025.

(Rédigé par Rihab Latrache)