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Rexel lance une augmentation de capital sans DPS d'environ 500 millions d'euros
information fournie par Zonebourse 28/09/2026 à 18:28

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Le spécialiste de la distribution professionnelle de produits et services pour le monde de l'énergie a annoncé lundi le lancement d'une augmentation de capital d'environ 500 millions d'euros destinée à financer en partie l'acquisition de GCG, annoncée le 25 septembre.

L'opération prévoit l'émission d'actions nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et sera réalisée dans le cadre d'une construction accélérée d'un livre d'ordres.

Le produit net de l'augmentation de capital servira à financer une partie de l'acquisition de GCG.

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