Rexel : hausse de 73,4% de son résultat net en 2025
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 18:17

En 2025, les ventes de Rexel s'élèvent à 19,41 milliards d'euros, soit une légère hausse de 0,7% en données publiées d'une année sur l'autre, et de 2,5% en données comparables et à nombre de jours constant. Son résultat net ressort à 591,4 MEUR, en hausse de 73,4%.

Le résultat opérationnel 2025 est de 1,061 MdEUR, contre 845,9 MEUR en 2024, incluant des éléments exceptionnels (restructuration, dépréciation d'actifs, plus-values sur cessions).

La marge d'Ebita courant ajusté est de 6% en 2025, en hausse de 10 points de base comparé à 5,9% en 2024.

Rexel proposera à ses actionnaires de maintenir son dividende de 1,20 EUR par action, payable entièrement en numéraire. Cela représente un taux de distribution de 52% du résultat net récurrent du groupe, dans le haut de la fourchette de la politique de distribution de Rexel d'au moins 40% de son résultat net récurrent. Ce dividende, payable en numéraire le 13 mai 2026 (date de détachement le 11 mai), sera soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra à Paris le 22 avril 2026.

Quant à ses objectifs 2026, le spécialiste mondial de la distribution professionnelle de matériel électrique vise :

- une croissance des ventes à jours constants de 3% à 5% ;

- une marge d'Ebita courant ajusté d'environ 6,2% ;

- et une conversion du free cash-flow supérieure à 65%

Ses objectifs moyen-terme restent inchangés :

- un potentiel de croissance des ventes comprise entre 5% et 8%, incluant 2% à 3% des acquisitions ciblées

- une marge d'Ebita ajusté supérieure à 7%

- un taux de conversion moyen de 65% de l'EBITDAaL en free cash-flow avant intérêts et impôts

