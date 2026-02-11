Rexel : hausse de 73,4% de son résultat net en 2025
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 18:17
Le résultat opérationnel 2025 est de 1,061 MdEUR, contre 845,9 MEUR en 2024, incluant des éléments exceptionnels (restructuration, dépréciation d'actifs, plus-values sur cessions).
La marge d'Ebita courant ajusté est de 6% en 2025, en hausse de 10 points de base comparé à 5,9% en 2024.
Rexel proposera à ses actionnaires de maintenir son dividende de 1,20 EUR par action, payable entièrement en numéraire. Cela représente un taux de distribution de 52% du résultat net récurrent du groupe, dans le haut de la fourchette de la politique de distribution de Rexel d'au moins 40% de son résultat net récurrent. Ce dividende, payable en numéraire le 13 mai 2026 (date de détachement le 11 mai), sera soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra à Paris le 22 avril 2026.
Quant à ses objectifs 2026, le spécialiste mondial de la distribution professionnelle de matériel électrique vise :
- une croissance des ventes à jours constants de 3% à 5% ;
- une marge d'Ebita courant ajusté d'environ 6,2% ;
- et une conversion du free cash-flow supérieure à 65%
Ses objectifs moyen-terme restent inchangés :
- un potentiel de croissance des ventes comprise entre 5% et 8%, incluant 2% à 3% des acquisitions ciblées
- une marge d'Ebita ajusté supérieure à 7%
- un taux de conversion moyen de 65% de l'EBITDAaL en free cash-flow avant intérêts et impôts
Valeurs associées
|37,6500 EUR
|Euronext Paris
|+0,27%
A lire aussi
-
Six mois après avoir recueilli plus de deux millions de signatures, la pétition contre la loi Duplomb a été discutée mercredi à l'Assemblée lors d'un débat inédit, mais sans vote, qui n'a pas permis de réconcilier deux camps frontalement opposés sur la question ... Lire la suite
-
La Cour des comptes, où la ministre des Comptes publics Amélie de Montchalin vient d'être nommée première présidente, est une institution plus que bicentenaire aux missions reconnues et progressivement élargies, même si elle n'échappe pas à certaines critiques, ... Lire la suite
-
Des chiens-robots vont prêter main-forte à la police mexicaine pendant la Coupe du monde de football, ont annoncé lundi les autorités de Guadalupe, une ville du nord-est abritant un des stades du Mondial-2026.
-
Le procès en appel de Marine Le Pen s'est achevé ce mercredi à Paris. Mais la cheffe de file du Rassemblement national va devoir attendre jusqu'au 7 juillet pour connaître la décision de la cour d'appel, et pour savoir si elle pourra ou non se présenter à l'élection ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer