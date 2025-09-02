Rexel : émission d'obligations senior pour 400 millions d'euros

(AOF) - Rexel , spécialiste la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l'énergie, annonce son intention de procéder à l'émission d'obligations senior non assorties de sûretés et remboursables en 2030 pour un montant de 400 millions d'euros. Ces obligations, qui peuvent faire l'objet d'un remboursement au gré de Rexel à compter de septembre 2027, viendront au même rang que le contrat de crédit senior et les autres obligations senior non assorties de sûretés de Rexel.

Le produit de l'émission des obligations sera affecté aux besoins généraux de Rexel. Cette émission obligataire permettra à Rexel d'améliorer sa structure financière en allongeant la maturité de sa dette à des conditions de financement favorables.

Les obligations seront offertes à des investisseurs en dehors des Etats-Unis et feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché Euro MTF de la Bourse du Luxembourg.

- Premier mondial de la distribution professionnelle de solutions pour le secteur de l’énergie, créé en 1967 ;

- Répartition des ventes de 19,3 Mds€ entre l’Europe pour 49%, l’Amérique du nord pour 45%, devant l’Asie-Pacifique (6%) ;

- 3 grands marchés finaux : le tertiaire pour 46%, l’industriel pour 28%, le résidentiel pour 26% ;

- Modèle d’affaires sur 3 piliers : ancrage local et couverture mondiale (60% des revenus dans des pays où le groupe détient 15% des parts de marché), puissance et agilité de la logistique, généralisation de l’intelligence artificielle dans les process logistiques et commerciaux ;

- Capital éclaté (22,77% pour le fonds Cevian d’Eurazeo et 1,49 % pour les salariés), Agnès Touraine présidant le conseil de 12 administrateurs, Guillaume Texier étant directeur général.

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires :

- 3 ambitions : gains de part de marché, forte exposition au marché nord-américain et projets d’optimisation pour une souplesse opérationnelle renforcée: contrôle strict des coûts-effectifs, réorganisation du back-office, de la chaîne d’approvisionnement et des forces de vente,

- focalisation sur la conversion d’autofinancement libre, à 76%,

- capacité à compenser l’inflation des matières premières, notamment du cuivre nécessaire aux câbles, par la montée des prix de vente;

- rotation du portefeuille, bénéfique à la rentabilité, dans le cadre d’une stratégie de recentrage sur les pays-clés, avec intégration rapide et relutive des acquisitions - Itesa, Wasco, Talley, Electric Supplies… ;

- réussite de « l’offre de solutions d’électrification », à la croissance 5 fois supérieure à celle des autres divisions,

- montée des ventes digitales, à 32% du chiffre d’affaires,

- innovation : offre multicanale avec plateforme dédiée à la fluidité, déploiement Esker de la solution Email to EDI, intelligence artificielle pour les alertes de vente, les modules de pricing et l’optimisation des assortiments, dopant la croissance des ventes digitales, en réaction à la concurrence d’Amazon Business dans la distribution aux professionnels,

- Stratégie environnementale « net zéro » en 2030 :

- d’ici 2030 (vs 2016), réduction de 60% des émissions de CO2 des opérations et de 45% de celles résultant de l’utilisation des produits vendus,

- 51% du chiffre d’affaires déjà issu de produits à impact positif et 80 % des achats évalués sur des critères RSE,

- emprunt vert et indexation des lignes obligataires sur les objectifs de CO2 ;

- Bilan solide avec une dette nette de 2,5 Mds€ donnant un effet de levier de 1,83.

=/ Défis/=

- Marasme du marché de l’électrification, notamment pour les panneaux solaires ;

- Disparité des marges entre l’Asie, 2 fois moins rentable que l’Amérique du nord et l’Europe ;

- Après un net repli du bénéfice en 2024, objectifs financiers 2025 abaissés : stabilité du chiffre d’affaires et 5,9% de la marge opérationnelle ;

- Dividende 2024 de 1,20 € et poursuite des rachats d’actions jusqu’en 2025.