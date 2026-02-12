 Aller au contenu principal
Rexel dans le vert, malgré une certaine prudence des analystes
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 16:25

Rexel ( 2,34%, à 38,53 euros) est recherché au sein de la cote parisienne après la publication de ses résultats du quatrième trimestre et sur l'ensemble de l'exercice 2025.

Les investisseurs saluent l'amélioration de l'activité observée en fin d'année, notamment au quatrième trimestre. Sur ces trois mois, la croissance organique s'est élevée à 3,8%, contre un consensus à 3,5% révèle Oddo BHF. Chez Jefferies, le constat est le même, en estimant qu'elle a été portée par l'accélération de l'Amérique du nord en séquentiel (malgré une base de comparaison plus difficile), toujours tirée par les centres de données, tandis que l'Europe reste contrastée.

Sur l'ensemble de l'année, l'expert mondial de la distribution multicanale de produits et services pour le monde de l'énergie a vu ses revenus croître de 0,7%, à 19,414 milliards d'euros, en données publiées. L'Ebita courant a augmenté de 2,1%, à 1,163 milliard d'euros, tandis que le résultat opérationnel a bondi de 25,5%, à 1,061 milliard d'euros. Le bénéfice net a quant lui connu une croissance significative de 73,4%, à 591,4 millions d'euros.

Objectifs 2026

Pour l'exercice en cours, Rexel anticipe des tendances contrastées entre les différentes géographies, avec notamment une accélération en Amérique du Nord, et une amélioration des tendances en Europe occidentale, notamment au second semestre. En outre, la société prévoit une augmentation des prix de vente et une inflation des coûts.

Partant, la croissance des ventes à jours constants devrait se situer entre 3 et 5%, tandis que la marge d'Ebita courant ajusté est attendue à environ 6,2%. A moyen terme, la croissance des ventes est attendue entre 5 et 8%, incluant 2 à 3% des acquisitions ciblées, une marge d'Ebita ajusté supérieure à 7%.

Pour Oddo BHF, les objectifs 2026 prennent comme hypothèse un prix du cuivre à 11 000 dollars la tonne, contre 13 000 dollars actuellement. Cet écart pourrait accroître l'impact du prix des câbles de plus de 1% sur l'exercice.

Sur ce sujet, UBS explique qu'en règle générale, une hausse de 500 dollars du cuivre implique une augmentation de 0,4% de la croissance du chiffre d'affaires, mais qu'il faut tenir compte d'un décalage temporel, d'un effet de change, et de dynamiques différentes lorsque les prix montent fortement, comme ce fut le cas récemment.

Les analystes restent prudents à l'image d'UBS qui est à neutre en visant 35 euros, ou encore Oddo BHF, à neutre également avec une cible révisée à la hausse de 32,50 à 36,20 euros. Jefferies est moins ambitieux avec un objectif de cours de 32 euros, et un avis à conserver.

