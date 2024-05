Rexel conclut un accord pour racheter Talley

(AOF) - Rexel a conclu un accord pour l’acquisition de Talley, l'un des principaux distributeurs de produits et de solutions d'infrastructure sans fil aux États-Unis, renforçant ainsi son exposition aux tendances en forte croissance de l'utilisation des données. Cette acquisition permet à Rexel de conforter son activité dans les domaines des datacoms et des datacenters en Amérique du Nord, qui représentent aujourd’hui un chiffre d'affaires de 700 millions de dollars.

Elle enrichit l'offre du groupe avec des solutions connectées et électrifiées afin de bénéficier des tendances d'électrification de la connectivité sans fil et du digital.

Elle lui donne également accès à des marchés verticaux à forte croissance, notamment les réseaux sans fil à l'intérieur des bâtiments, les réseaux privés LTE ou les réseaux d'entreprise, ainsi qu'à la densification continue de la couverture du réseau et aux futures mises à niveau.

Talley fournit des produits d'infrastructure de réseau aux opérateurs de réseaux mobiles, aux installateurs de réseaux, aux opérateurs d'infrastructure et aux utilisateurs finaux à travers les États-Unis. Fondée en 1983 par la famille Talley et basée à Los Angeles, Talley générera un chiffre d'affaires d'environ 360 millions de dollars en 2024, s'appuyant sur 11 centres de distribution et plus de 300 employés.

