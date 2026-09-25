Rexel annonce l'acquisition de GCG pour $1,4 milliard

Rexel RXL.PA a annoncé vendredi l'acquisition de GCG, une plateforme spécialisée dans les infrastructures aux Etats-Unis, pour environ 1,4 milliard de dollars (1,23 milliard d'euros).

Rexel prévoit de financer l'acquisition par une combinaison de trésorerie disponible et de dette à hauteur d’environ 800 millions d'euros, et de réaliser une augmentation de capital pouvant atteindre 500 millions d'euros par voie de placement accéléré auprès d’investisseurs institutionnels.

Un communiqué du groupe précise que Rexel maintiendra une politique équilibrée d’allocation du capital, reposant sur une politique de dividende pérenne avec un taux de distribution d’au moins 40%.

GCG devrait atteindre un chiffre d’affaires de plus de 1,1 milliard de dollars en 2026, est-il précisé. Depuis 2019, GCG affiche une croissance annuelle à deux chiffres de son chiffre d’affaires et devrait générer une marge d’Ebita d’environ 11% en 2026.

La finalisation de l’opération est attendue d’ici la fin de l’année 2026.

(Rédigé par Etienne Breban)