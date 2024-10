AOF - EN SAVOIR PLUS

La société vise désormais une marge d'Ebita ajusté d'environ 5,9% (comparé à l'objectif précédent d'être dans la partie basse d'une marge d'EBITA ajusté comprise entre 6,3% et 6,6%), "avec des actions de réduction de coûts mises en œuvre rapidement, permettant d'atténuer partiellement l'effet de moindre volume de ventes et pression sur la marge".

Pour 2024, Rexel vise désormais une évolution des ventes à jours constants comprise entre environ -2,5% et -2%, avec des tendances stables en Amérique du Nord et une baisse d'environ 5% en Europe (comparé à l'objectif précédent d'être dans la partie basse de la fourchette initiale d'une croissance des ventes à jours constants stable à légèrement positive en 2024).

(AOF) - Les ventes de Rexel sont en hausse de 2,1% en données publiées au troisième trimestre 2024 à 4,76 milliards d'euros. Sur les 9 premiers mois de 2024, le groupe a enregistré des ventes de 14,39 milliards d'euros en recul de 0,2% en données publiées. Rexel abaisse ses objectifs 2024 "pour refléter l'évolution négative de l'environnement durant l'été, résultant notamment d'un environnement macro-économique plus difficile en Europe ; et de la poursuite de la dégradation des familles d'électrification, notamment le photovoltaïque".

