Rexel : +14% à 22,7E, prochaine résistance à 23E information fournie par Cercle Finance • 10/04/2025 à 16:35









(CercleFinance.com) - Rexel enregistre une des plus fortes hausses de la décennie avec +14% à 22,7E, mais c'est encore insuffisant pour retracer l'ex-support des 23,5E du 23/12/2024.

Le titre pourrait buter sur une résistance situé vers 23E qui remonte à la période du 23/08 au 2/09/2024.





Valeurs associées REXEL 21,310 EUR Euronext Paris +7,14%