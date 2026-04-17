Rex Concepts, franchisé de Burger King, fixe le prix maximum de l'introduction en bourse à 17,50 zlotys par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur les perspectives aux paragraphes 5, 7 et 8, et des commentaires de la direction aux paragraphes 6 et 9.) par Julia Zmarzlik, Adrianna Ebert et Rafal Wojciech Nowak

L'opérateur de restauration rapide d'Europe centrale Rex Concepts a fixé le prix maximum de son introduction en bourse à 17,50 zlotys (4,88 $) par action, a-t-il déclaré jeudi en fin de journée.

Le franchisé principal des marques Burger King et Popeyes en Pologne, en République tchèque et en Roumanie offrira jusqu'à 32 millions d'actions nouvellement émises dans le cadre de l'introduction en bourse. Rex Invest CEE vendra également jusqu'à 3,6 millions d'actions existantes à des fins de stabilisation.

Le prix définitif devrait être annoncé vers le 24 avril et les actions devraient commencer à être négociées le 7 mai. Rex Concepts a déjà déclaré à l'adresse qu'elle s'attend à un produit brut de 560 millions de zlotys provenant de l'émission de nouvelles actions. Elle prévoit d'utiliser ces fonds pour financer son plan d'entreprise et accélérer sa croissance, éventuellement en poursuivant la consolidation du marché en Europe centrale et orientale ou en introduisant de nouvelles marques dans le secteur de la restauration rapide.

La société prévoit d'ouvrir environ 70 nouveaux restaurants en 2026 et vise à étendre son réseau à environ 700 sites sur ses trois marchés d'ici 2032.

Elle étudie les opportunités de franchise dans les segments des boissons, des aliments plus sains et de la cuisine méditerranéenne, a déclaré le directeur général Olgierd Danielewicz lors d'une conférence téléphonique.

Rex Concepts a également pour objectif de tripler son chiffre d'affaires d'ici 2028 et de s'étendre à d'autres marchés, exclusivement en Europe centrale et orientale.

Sa politique en matière de dividendes ne prévoit pas de versement de dividendes avant 2029 en raison d'accords de franchise.

"En ouvrant 70 à 80 restaurants en propre par an, voire plus, tout en poursuivant nos autres plans de croissance, je pense qu'il est tout à fait naturel que nous voulions être une entreprise de type croissance plutôt qu'une entreprise de type valeur", a déclaré la directrice financière Malgorzata Kloka.

(1 $ = 3,5879 zlotys)