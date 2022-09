Reworld Media: "Un semestre cohérent"

Publication des résultats semestriels 2022



Reworld Media publie des résultats plutôt solides au titre de son premier semestre 2022, avec un chiffre d’affaires en croissance de +6,3%, à 241,5 M€, et un EBITDA (retraité des charges liées aux plans d’AGA) en croissance de +5,1%, à 31,2 M€, soit une marge de 12,9% (-10bps). Le RNpg est stable en valeur absolue, à 17,1 M€. Les deux segments du groupe connaissent des tendances de croissance et de rentabilité presque opposées: si dans un environnement hautement inflationniste, le BtoC affiche un retrait maitrisé, le pôle BtoB enregistre quant à lui une remarquable performance commerciale et opérationnelle.



Perspectives



Si les perspectives du groupe à moyen et long terme restent excellentes, et les leviers de monétisation aussi bien identifiés que conséquents (pricing power, content to commerce, podcasts, M&A, finalisation du deal avec Unify…), la croissance du S2 devrait être globalement en ligne avec celle du S1. Nous ajustons notre prévision de CA 2022e à 493 M€ (vs 495 M€) et d’EBITDA (comptable) 2022e à 67,5 M€, pour une marge de 13,7% (vs 13,9% précédemment), avec une marge BtoC de 11,3% et une marge BtoB de 16,2%. Nous restons évidemment confiants dans le potentiel et la dynamique du groupe, et saluons le travail entrepris pour atténuer les impacts à court-terme d’un environnement inédit.



Recommandation



Après la mise à jour de notre modèle de valorisation, notre objectif de cours ressort toujours à 9,80 € et notre recommandation reste à Achat.