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Reworld Media : succès du refinancement de la dette bancaire
information fournie par Boursorama CP 27/05/2026 à 17:50

Nouvelle maturité étendue, ratios financiers maîtrisés et confiance réaffirmée

Reworld Media (Euronext Growth Paris : ALREW), Groupe média adtech international, leader français des médias thématiques, annonce avoir finalisé avec succès le refinancement de l’intégralité de sa dette bancaire. Réalisée dans des conditions favorables, cette opération témoigne de la confiance renouvelée de ses partenaires financiers dans la solidité du modèle du Groupe et s’inscrit dans la continuité de sa trajectoire de désendettement engagée depuis plusieurs exercices.

Une opération réalisée dans d'excellentes conditions

Dans le cadre de la gestion active de son bilan, Reworld Media a refinancé sa dette financière auprès d'un pool de partenaires financiers réunissant 7 établissements de crédit de premier rang (BNP Paribas, Société Générale, Banque CIC Est, Crédit Lyonnais, Banque Populaire Rives de Paris, Caisse d’Epargne Ile de France et Bpifrance) ainsi qu’une société de gestion d’actifs (Arkéa Asset Management).
D’un montant total de 115 millions d’euros, l’opération prévoit une maturité étendue jusqu’en 2032, permettant au Groupe de sécuriser son financement à moyen terme.
Le refinancement a été conclu à des conditions attractives au regard des niveaux de marché actuels (...)

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