Reworld Media signe de nouveaux accords pour la commercialisation de sa data
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 09:17
Reworld Media indique mettre en avant une base couvrant plus de 40 millions de français, issue de données collectées et qualifiées sur plus de 80 sites, permettant d'analyser les habitudes de consommation sur plus de 1 200 catégories de produits et services.
Grâce à cette segmentation, la data propriétaire de Reworld Media est désormais accessible aux acteurs de la télévision, des réseaux sociaux et du DOOH, ainsi qu'aux annonceurs souhaitant mieux cibler leurs campagnes en ligne. Cette stratégie se concrétise notamment par des accords récents avec TF1 et Canal .
Le groupe, qui annoncera ses résultats annuels le 25 mars prochain, indique par ailleurs dresser un premier bilan positif du déploiement d'agents IA conversationnels sur ses principaux sites.
Valeurs associées
|1,6400 EUR
|Euronext Paris
|+2,50%
