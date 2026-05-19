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Reworld Media s'associe à Stamp dans un partenariat data stratégique
information fournie par Zonebourse 19/05/2026 à 09:18

Reworld Media annonce un partenariat stratégique avec Stamp, plateforme spécialisée dans l'analyse et l'activation des données marketing, afin d'intégrer ses données propriétaires au coeur des dispositifs d'activation en télévision connectée (CTV).

"La montée en puissance de la CTV transforme en profondeur les stratégies média. À mi-chemin entre la puissance de la télévision et la précision du digital, elle ouvre la voie à des activations plus ciblées, mais aussi plus complexes à orchestrer", souligne le groupe.

Dans un écosystème fragmenté, marqué par la multiplication des écrans, des environnements (BVOD, AVOD) et des identifiants, la data permet non seulement d'affiner les ciblages, mais surtout d'assurer une continuité entre les expositions CTV et les comportements digitaux.

À travers ce partenariat, Reworld Media met à disposition de Stamp ses segments data issus de son écosystème de plus de 80 marques média, des segments qui viennent enrichir l'architecture CTV de Stamp et s'intègrent dans une logique d'interopérabilité avec les environnements digitaux.

Cette connexion permet d'activer des segments d'audience qualifiés en CTV et de renforcer la précision du ciblage en reliant les expositions TV aux signaux issus du web et du mobile. Elle assure également une continuité des activations entre les environnements web, mobile et CTV.

"Au-delà du ciblage, cette approche ouvre, lorsque les conditions sont réunies côté annonceur, la possibilité de mesurer l'impact des expositions CTV sur les comportements digitaux, et de renforcer la lecture globale de la performance média", ajoute Reworld.

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