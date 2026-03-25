Reworld Media (ALREW), Groupe média adtech international, annonce un chiffre d’affaires consolidé de 529,3 M€ au 31 décembre 2025, marqué par une croissance de son chiffre d’affaires au second semestre (+0,6 %). L’EBITDA consolidé à 55,4 M€ progresse de 3%. La marge d’EBITDA du Groupe à 10,5% s’améliore grâce aux fortes performances du pôle BtoB et à la résilience du pôle BtoC. Le pôle BtoB confirme son rôle moteur et prend un poids croissant représentant désormais 60% du chiffre d‘affaires total du Groupe et 70% de l’EBITDA.

Les comptes annuels du Groupe attestent de la robustesse de son modèle, fondé sur deux piliers complémentaires BtoB/BtoC, et d’une situation bilancielle solide.



La stratégie de Reworld Media démontre sa pertinence dans un marché du marketing digital dynamique et en constante évolution. Le Groupe bénéficie notamment de ses positions de référence sur les réseaux sociaux et de son leadership reconnu dans les environnements conversationnels (LLMs).

Dans ce contexte, où l’intelligence artificielle surpondère les grandes marques médias et fait émerger le GEO (Generative Engine Optimisation), Reworld Media est d’ores et déjà le 1er Groupe média consulté par les LLMs (Large Language Models) en France .