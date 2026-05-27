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Reworld Media refinance sa dette bancaire jusqu'en 2032
information fournie par Zonebourse 27/05/2026 à 18:26

Le groupe de médias a finalisé le refinancement de l'ensemble de sa dette bancaire. Ce refinancement de 115 millions d'euros permet d'étendre la maturité de la dette jusqu'en 2032 et de soutenir la poursuite du développement du groupe dans le digital, l'intelligence artificielle et l'international.

Le groupe a refinancé un total de 115 MEUR auprès d'un pool réunissant sept grandes banques - BNP Paribas, Société Générale, CIC Est, Crédit Lyonnais, Banque Populaire Rives de Paris, Caisse d'Epargne Ile-de-France et Bpifrance - ainsi qu'Arkéa Asset Management.

Ce refinancement permet à Reworld Media d'étendre la maturité de sa dette jusqu'en 2032 et de sécuriser ainsi ses ressources financières à moyen terme. Le groupe souligne également avoir obtenu des conditions attractives au regard du contexte actuel de marché.

À travers cette opération, la société entend renforcer sa capacité à poursuivre son développement, notamment autour de son modèle digital, du déploiement de l'intelligence artificielle au service de ses clients et de sa croissance à l'international, qui représente désormais 36,7% de son chiffre d'affaires.

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