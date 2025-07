Reworld Media: nomination d'une nouvelle DAF information fournie par Cercle Finance • 18/07/2025 à 10:58









(Zonebourse.com) - Reworld Media annonce la nomination d'Anne-Cécile Balland au poste de directrice administrative et financière (DAF) & RSE. Précédemment directrice administrative et financière adjointe, elle prendra la succession de Laetitia Quet à ce poste à partir du 1er août.



Anne-Cécile Balland dispose de plus de 25 années d'expérience acquises à la direction financière d'entreprises et a rejoint Reworld Media en tant que CFO des activité digitales il y a quatre ans, avant d'être promue à son poste actuel en janvier dernier.





