Reworld Media : nomination à la direction administrative et financière & RSE

(AOF) - Reworld Media a annoncé la nomination d’Anne-Cécile Balland au poste de directrice administrative et financière & RSE, en remplacement de Laetitia Quet. Elle occupait précédemment le poste de directrice administrative et financière adjointe du groupe. Elle dispose d’une expérience de plus de 25 ans à ce type de poste et a rejoint Reworld Media il y a quatre ans.

