Reworld Media industrialise la vente de sa Data : désormais disponible partout et enrichie en temps réel par l'IA

Reworld Media (ALREW), premier éditeur thématique grand public, signe de nouveaux accords de commercialisation de sa Data en France. Avec des informations sur la consommation de plus de 40M de Français, le groupe affirme son leadership sur la Data en France. Cette Data est collectée et qualifiée sur plus de 80 sites permettant de connaître leurs habitudes de consommation sur plus de 1 200 catégories de produits et services. Par ailleurs, le groupe dresse un premier bilan positif de sa stratégie de déploiement d’agents IA conversationnels sur ses principaux sites.



Grâce à cette segmentation fine et à des partenariats stratégiques majeurs, la Data propriétaire de Reworld Media est désormais accessible aux acteurs de la télévision, des réseaux sociaux, du DOOH et bien entendu aux clients souhaitant segmenter leur publicité en ligne. Cette stratégie se matérialise par des accords structurants avec TF1 ou encore Canal+ au cours des dernières semaines.



Un capital Data propriétaire sans équivalent sur le marché français

En quatorze ans, Reworld Media a construit un écosystème Data propriétaire robuste et pérenne, adossé à la puissance éditoriale de plus de 80 marques média, réparties dans 10 univers thématiques et couvrant l’ensemble des usages du quotidien des Français.

(...)