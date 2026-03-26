Reworld Media décroche en Bourse après ses résultats 2025
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 10:39
Malgré cette réaction négative du marché, Portzamparc, qui reste à l'achat sur le dossier, évoque une publication globalement sans surprise. Le bureau d'études souligne une activité encore contrastée, marquée par un ralentissement de la baisse du B2C au second semestre et un retour à la croissance du B2B, soutenu notamment par la bonne dynamique du social.
Le groupe continue par ailleurs de réduire son endettement à un rythme soutenu, en ligne avec les attentes. Pour les prochains mois, le management se montre confiant, en particulier sur le potentiel lié à l'intelligence artificielle et au référencement sur les LLMs, une offre qui commence déjà à générer ses premiers revenus.
Au final, Portzamparc estime que ces résultats confirment la solidité du modèle, la montée en puissance du social et un potentiel prometteur autour de l'IA, dans un contexte de valorisation jugé toujours attractif.
Fondé en 2012, Reworld Media est présent dans 11 pays et compte 1 219 collaborateurs. Le groupz détient plus de 80 marques média (Doctissimo, Les Numériques, Marmiton, Marie France, auféminin, Grazia, Auto Plus, Science&Vie, Top Santé, Télé Star, etc.) et multicanales (print, openweb, social, influence, vidéo digital, TV, événements).
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