 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Reworld Media décroche en Bourse après ses résultats 2025
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 10:39

Le titre du groupe de médias cède près de 7% ce matin après la publication de ses comptes annuels. La société a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 529,3 millions d'euros en 2025, en recul de 1%. L'Ebitda progresse toutefois de 3% à 55,4 millions d'euros, portant la marge à 10,5%, tandis que le résultat net part du groupe recule de 27,5% à 16,9 millions d'euros.

Malgré cette réaction négative du marché, Portzamparc, qui reste à l'achat sur le dossier, évoque une publication globalement sans surprise. Le bureau d'études souligne une activité encore contrastée, marquée par un ralentissement de la baisse du B2C au second semestre et un retour à la croissance du B2B, soutenu notamment par la bonne dynamique du social.

Le groupe continue par ailleurs de réduire son endettement à un rythme soutenu, en ligne avec les attentes. Pour les prochains mois, le management se montre confiant, en particulier sur le potentiel lié à l'intelligence artificielle et au référencement sur les LLMs, une offre qui commence déjà à générer ses premiers revenus.

Au final, Portzamparc estime que ces résultats confirment la solidité du modèle, la montée en puissance du social et un potentiel prometteur autour de l'IA, dans un contexte de valorisation jugé toujours attractif.

Fondé en 2012, Reworld Media est présent dans 11 pays et compte 1 219 collaborateurs. Le groupz détient plus de 80 marques média (Doctissimo, Les Numériques, Marmiton, Marie France, auféminin, Grazia, Auto Plus, Science&Vie, Top Santé, Télé Star, etc.) et multicanales (print, openweb, social, influence, vidéo digital, TV, événements).

Valeurs associées

REWORLD MEDIA
1,4680 EUR Euronext Paris -6,73%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank