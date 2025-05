Reworld Media : chiffre d’affaires consolidé de 122,5 M€ au 1er trimestre 2025

Performance maîtrisée dans un environnement de marché attentiste





Diversification des offres renforcée, croissance soutenue sur les réseaux sociaux







Reworld Media (ALREW), 1er éditeur de médias thématiques en France et leader de l’adtech en Europe, annonce un chiffre d’affaires consolidé de 122,5 M€ au 1er trimestre 2025, en recul de -5,2% par rapport au 1er trimestre 2024. Dans un environnement publicitaire peu dynamique, marqué par une faible croissance économique et des incertitudes géopolitiques persistantes, Reworld Media affiche une performance solide, portée par la puissance de ses audiences, la diversité de ses formats et la dynamique de ses leviers digitaux, en particulier sur les réseaux sociaux et à la performance. Le Groupe réalise 37% de son activité à l’international, reflétant son ancrage européen croissant.





Le pôle BtoB réalise un chiffre d’affaires de 70,7 M€, en recul de -4,8%, principalement sous l’effet du repli des offres premium, tandis que les réseaux sociaux poursuivent leur forte dynamique, avec une croissance à deux chiffres. Le pôle BtoC, pour sa part, réalise un chiffre d’affaires de 51,8 M€, en baisse contenue de -5,6%, dans un contexte de consommation toujours contraint, avec une bonne tenue de l’abonnement et des initiatives éditoriales soutenues.