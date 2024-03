Reworld Media annonce l’acquisition de TRYGR, spécialiste du Retail Média

Reworld Media, groupe média international, annonce l’acquisition de Trygr, acteur des technologies publicitaires expert du Retail Média. Cette opération vient renforcer le développement du groupe sur un segment de marché de la publicité digitale en forte croissance. C’est un rapprochement stratégique permettant de proposer aux annonceurs une solution Retail Média & Data unique, exclusive sur le marché des médias.

Jérémy Parola, CDO Reworld Media : “Nous sommes ravis de voir Trygr, ses retailers partenaires, sa technologie et ses équipes rejoindre Reworld Media. Le retail média est le segment publicitaire digital qui a connu la plus forte croissance en France en 2023. Ce modèle représente le présent et l’avenir de l’investissement native, display et vidéo. Le groupe diffusait déjà des campagnes en utilisant de la data de Retailer, maintenant nous allons pouvoir diffuser sur les sites de Retailers faisant de notre solution une offre puissante, performante et activable ON et OFFsite. En associant la pertinence de nos ciblages, la qualité d’exposition et la puissance de nos audiences, les campagnes obtiennent d’excellentes performances et répondent aux enjeux des annonceurs”.