Reworld Media améliore son EBITDA annuel grâce au BtoB
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 07:44
"Cette performance opérationnelle reflète la maîtrise d'un modèle qui évolue vers de nouveaux équilibres entre deux piliers d'activité BtoB / BtoC", explique le groupe dont l'EBITDA a augmenté de 10,7% à 38,8 MEUR dans le BtoB et reculé de 11,3% à 16,6 MEUR dans le BtoC.
Reworld Media affiche un chiffre d'affaires annuel stable de 529,3 MEUR (-1%), comprenant un recul d'activité de 2,7% au 1er semestre et une croissance de 0,6% au 2e semestre avec des améliorations notables au sein des deux pôles d'activité.
Le pôle BtoB a réalisé un CA annuel de 316 MEUR, en croissance de 2,4%. Composé à 85% d'activités digitales, il s'est développé sur un marché de la communication marqué depuis 6 ans par un glissement des investissements des médias historiques vers le digital.
"2025 valide pleinement les investissements menés sur le canal des réseaux sociaux qui ouvre, avec le levier de l'influence, un potentiel de croissance considérable", estime Gautier Normand, le directeur général du groupe de médias thématiques.
"Nous donnons priorité aujourd'hui au social et à l'environnement des agents conversationnels (LLMs) dont la montée en puissance est flagrante au regard de l'évolution rapide des usages. Reworld Media prend le leadership sur ces marchés porteurs", poursuit-il.
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