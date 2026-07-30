Reworld Media : Accélération de la croissance

Publication du CA S1 2026
Infotel a publié hier soir son chiffre d'affaires pour le compte du deuxième trimestre 2026. Après un très bon début d'année (+8,6% au T1), la société enregistre une nouvelle accélération de sa croissance avec des revenus en hausse de +10,4% à 78,4 M€. Les Services ont progressé de +7,6% à 72,5 M€ et les Logiciels ont poursuivi leur montée en puissance à 5,9 M€ (+61,9% vs T2 2025). Sur l'ensemble du semestre, le chiffre d'affaires ressort à 160,3 M€, en progression de +9,5%, un niveau record pour le groupe.
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À l’issue de cette publication, nous restons à Achat sur le titre et réitérons notre objectif de cours de 49,0 € sur le titre.
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