Reworld Media, 1er groupe média à intégrer l’option de paiement en cryptomonnaie en France

Reworld Media (ALREW) annonce mettre à la disposition de ses clients une option de paiement en cryptomonnaie sur ses plateformes digitales. Ces derniers pourront prochainement effectuer le règlement de leurs achats de contenus et services médias en cryptomonnaie via la solution technologique Lyzi.

Ancré dans l’innovation, et fidèle à son rôle de précurseur sur le marché des médias, le groupe s’adresse à un bassin de consommateurs cryptos actifs en forte croissance et valorise l’expérience de paiement de ses clients.



Une innovation portée par l’évolution technologique des paiements et les nouveaux usages du Web3



Dans un monde où les cryptomonnaies connaissent une croissance exponentielle, et où la part des consommateurs ayant déjà utilisé ou détenu des cryptoactifs a notamment atteint 13 % en France en 2024 , Reworld Media prend le pas dès à présent auprès de ses communautés qui comptent 36 millions de consommateurs adressés chaque mois par ses médias, soit 2 Français sur 3.



Le groupe s’inscrit dans la tendance du Web3 et l’exploitation de la technologie Blockchain en leur proposant une nouvelle expérience de paiement innovante. Les contenus et services commercialisés par ses plus de 80 marques média (via paywalls, Kiosquemag.com, plateformes SVOD etc…) seront bientôt accessibles avec paiement en actifs numériques tels que le Bitcoin ou l’Ethereum à travers la solution technologique Lyzi.

