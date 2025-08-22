Face à la pression de Moscou, Macron, Merz et Tusk en visite de "soutien" à la Moldavie

Les trois dirigeants français, allemand et polonais ont été invités à l'occasion du 34e anniversaire de l'indépendance du pays d'Europe centrale, exposé aux tentatives d'ingérence.

La présidente moldave, Maia Sandu, à Chisinau, le 10 juin 2025 ( AFP / ELENA COVALENCO )

Les dirigeants français Emmanuel Macron, allemand Friedrich Merz et polonais Donald Tusk se rendront mercredi 27 août à Chisinau, pour une visite de soutien à la Moldavie, qui accuse la Russie de tentatives de déstabilisation, a annoncé la présidence française.

A l'invitation de la présidente pro-européenne Maia Sandu, les trois dirigeants se rendront à Chisinau à l'occasion du 34e anniversaire de l'indépendance afin d'y "réaffirmer leur plein soutien à la sécurité, à la souveraineté et au chemin européen de la Moldavie" .

Achats de votes et cryptos

La cheffe de l'Etat, qui l'avait emporté en novembre 2024 lors de l'élection présidentielle et défend l'Ukraine, a accusé fin juillet la Russie de mener une opération complexe et coordonnée d'ingérence "sans précédent" pour faire basculer dans son camp la Moldavie pro-européenne lors des élections législatives de septembre.

Moscou veut "contrôler" ce pays frontalier de l'Union européenne (UE) et de l'Ukraine "dès l'automne" grâce à des mécanismes d'achat de vote et de financements avec des "cryptomonnaies", "100 millions d'euros" étant prévus à cet effet, avait-elle dénoncé, pointant également les responsabilité du réseau social Telegram. Maia Sandu a accusé les deux principales forces de l'opposition de profiter de ce plan pour la priver d'une majorité au Parlement qui rapprocherait l'ex-république soviétique d'une intégration à l'UE.

Le parti Action et Solidarité (PAS) de Maia Sandu est donné largement en tête des intentions de vote (39%) par le dernier sondage datant de la mi-juillet. Lors d'une rencontre à l'Élysée avec Maia Sandu le 10 mars, Emmanuel Macron avait déjà dénoncé des "tentatives russes de plus en plus désinhibées de déstabilisation" à l'encontre de la Moldavie et de ses "institutions démocratiques". Il avait souhaité "renforcer encore notre coopération pour accroître la résilience de la Moldavie vis-à-vis des ingérences étrangères".

La Moldavie est considérée par les occidentaux comme particulièrement vulnérable depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Elle comprend dans ses frontières internationalement reconnues la Transnistrie, région sécessionniste prorusse.