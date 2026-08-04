Revvity revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires annuels grâce à une forte demande en matière de diagnostics

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire du directeur financier au paragraphe 2, d'informations sur les actions au point 1, ainsi que de détails et de commentaires d'analystes tout au long du texte) par Siddhi Mahatole

Le fabricant d'équipements médicaux Revvity

RVTY.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires annuels, après avoir dépassé les estimations de Wall Street pour le deuxième trimestre, grâce à une amélioration de la demande pour ses outils de développement de médicaments et ses produits de tests diagnostiques.

“Il semble que nos clients des secteurs pharmaceutique et biotechnologique commencent à retrouver des schémas plus normaux, tandis que l’augmentation des activités liées à l’IA génère une demande supplémentaire qui n’existait pas auparavant”, a déclaré le directeur financier Max Krakowiak lors d’une conférence téléphonique avec les analystes.

* Les actions de la société ont toutefois reculé de près de 5 % en début de séance.

* Le chiffre d’affaires trimestriel de la division sciences de la vie de Revvity a reculé de 3 % par rapport à l’année précédente, s’établissant à 359 millions de dollars, principalement en raison d’une baisse attendue d’environ 20 % de son activité logicielle Signals, liée notamment à des facteurs tels que le calendrier des contrats.

* Puneet Souda, analyste chez Leerink, a indiqué que ce recul à deux chiffres de l’activité logicielle était prévu, même si “la vigilance des investisseurs devrait se maintenir compte tenu de l’agitation entourant les lancements de produits d’IA”.

* La société a enregistré un bénéfice ajusté de 1,41 dollar par action et un chiffre d’affaires de 730 millions de dollars au deuxième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui tablaient respectivement sur 1,22 dollar par action et 709,1 millions de dollars, selon les données de LSEG.

* La société table désormais sur un chiffre d’affaires annuel compris entre 2,83 et 2,86 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 2,81 à 2,84 milliards de dollars.

* Elle prévoit également pour 2026 un bénéfice ajusté par action compris entre 5,30 et 5,40 dollars, contre une fourchette précédente de 5,20 à 5,30 dollars. Les analystes tablent sur un bénéfice ajusté annuel de 5,27 dollars par action.

* L'activité de diagnostic de Revvity a progressé de 11 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 371 millions de dollars au deuxième trimestre.