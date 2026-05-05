Revvity en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

5 mai - ** L'action du fabricant d'équipements médicaux Revvity RVTY.N progresse de 2,4 % à 88,58 $ ** Revvity affiche un bénéfice par action ajusté de 1,06 $ au premier trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 1,02 $ - données compilées par LSEG

** La société a revu à la baisse son bénéfice ajusté pour 2026, le situant entre 5,20 $ et 5,30 $ par action, contre une fourchette comprise entre 5,35 $ et 5,45 $ précédemment ** Les analystes s'attendaient à un bénéfice annuel de 5,39 $ par action

** La société indique avoir décidé de céder son activité d'immunodiagnostic en Chine, qui représentait environ 6% du chiffre d'affaires total au cours de l'exercice 2025 **Compte tenu des fluctuations de la séance, l'action a perdu 10,6% depuis le début de l'année