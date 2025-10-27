Revvity chute après que le chiffre d'affaires du troisième trimestre a manqué les estimations

27 octobre - ** Les actions du fabricant d'équipement médical Revvity RVTY.N chutent de 5,4 % à 93,5 $ avant la mise sur le marché

** La société annonce un chiffre d'affaires de 699 millions de dollars pour le troisième trimestre, inférieur aux estimations des analystes de 700,5 millions de dollars - données LSEG

** Le groupe annonce un bénéfice ajusté de 1,18 $/shr au troisième trimestre, contre une estimation moyenne de 1,14 $/shr par les analystes - données LSEG

** RVTY réaffirme une croissance organique de 2 à 4 %; relève ses prévisions de BPA ajusté annuel à 4,90-5,00 $, contre 4,85-4,95 $ précédemment

** Le conseil d'administration approuve un nouveau programme de rachat d'actions de 1 milliard de dollars, qui remplace le plan précédent, annoncé en octobre 2024 -RVTY

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 11,4 % depuis le début de l'année