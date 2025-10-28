 Aller au contenu principal
La vigueur de l'euro nuit à la compétitivité de l'UE selon Panetta (BCE)
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 12:37

Le gouverneur de la Banque d'Italie Fabio Panetta présente le rapport annuel de la Banque d'Italie

L'appréciation de l'euro érode considérablement la compétitivité des prix des produits européens, a averti mardi Fabio Panetta, membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) et gouverneur de la Banque d'Italie.

S'exprimant lors d'une conférence financière à Rome, le responsable de la BCE a déclaré que la baisse des exportations chinoises vers les États-Unis et l'augmentation des exportations vers l'UE confirmaient le risque d'une "réorientation générale" de la production chinoise vers les marchés européens.

Le président américain, Donald Trump, a menacé ce mois-ci d'imposer des droits de douane de 100% à compter du 1er novembre sur les importations en provenance de Chine en représailles aux restrictions annoncées par Pékin sur les exportations chinoises de terres rares.

Donald Trump, actuellement en tournée en Asie, notamment au Japon, s'est cependant récemment montré confiant dans la conclusion d'un accord avec son homologue chinois Xi Jinping, qu'il doit rencontrer jeudi.

Banques centrales
BCE
Devises
