Zone euro: Les banques réduisent l'accès au crédit en raison des risques selon une enquête BCE

Vue du siège de la Banque centrale européenne (BCE) à Francfort

Les banques commerciales de la zone euro, principalement en Allemagne, ont resserré contre toute attente l'accès des entreprises au crédit au troisième trimestre, en raison des craintes sur les perspectives économiques et les droits de douane, montre mardi l'enquête trimestrielle de la Banque centrale européenne (BCE).

La croissance des prêts a progressé pendant la majeure partie de l'année en cours, les deux points de pourcentage de réduction des taux de la BCE ayant alimenté une partie de la demande, mais l'expansion du crédit reste au mieux modérée, l'incertitude liée aux droits de douane pesant sur la croissance économique.

"Les risques perçus en termes de perspectives économiques ont contribué au resserrement des normes de crédit", écrit la BCE dans son enquête menée auprès de 154 des plus grandes banques du bloc monétaire.

"Les banques ont également cité le niveau élevé actuel d'incertitude géopolitique et les risques commerciaux comme des motifs pour le faire le tri entre les secteurs ou les entreprises lors de l'octroi de nouveaux prêts", poursuit la BCE, soulignant que plusieurs banques ont dit avoir procédé à une "intensification de la surveillance et de l'analyse".

L'Allemagne est le principal pays a avoir pris part à une telle initiative, tandis que les modalités de l'octroi du crédit sont restées inchangées en France, en Italie et en Espagne, a noté la BCE.

La demande de prêts aux entreprises a encore augmenté, mais cette hausse est moins importante que prévu, tandis que le rythme en la matière est resté faible dans l'ensemble, a également précisé la BCE.

"La demande de prêts a été soutenue au troisième trimestre par la baisse des taux d'intérêt et par l'augmentation des besoins de financement pour le refinancement ou la restructuration de la dette, tandis que l'impact de l'investissement fixe, des stocks et des fonds de roulement a été neutre", écrit la BCE.

Le crédit aux entreprises a augmenté de 2,9% sur un an en septembre, selon des données publiées lundi, un niveau proche du pic de deux ans, mais toujours inférieur aux taux d'environ 4% des années précédant la pandémie de COVID-19.

Pour le quatrième trimestre de l'année, les banques prévoient des normes de crédit et des volumes de prêts accordés aux entreprises inchangés, selon la BCE.

En ce qui concerne les prêts destinés au logement, les critères d'octroi de crédit sont restés inchangés alors que les banques s'attendaient à un léger assouplissement. Les établissements bancaires prévoient un accès normal aux prêts immobiliers au cours du quatrième trimestre.

Comme sur les prêts aux entreprises, les normes de crédit pour l'immobilier se sont durcies en Allemagne mais sont restées inchangées en France, en Italie et en Espagne, selon la BCE.

La demande de prêts hypothécaires a continué d'augmenter considérablement au troisième trimestre et les banques prévoient une accélération en la matière.

(Rédigé par Balazs Koranyi; version française Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)