Revolution Medicines plonge après avoir annoncé une levée de fonds d'un milliard de dollars à la suite de données sur un médicament contre le cancer du pancréas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
13 avril - ** Les actions de Revolution Medicines RVMD.O ont baissé d'environ 1 % dans les échanges prolongés à 134,76 $, la société cherchant à lever des capitaux à la suite des données de survie pour son médicament contre le cancer du pancréas ** Les actions de RVMD ont bondi de 41,3 % pour atteindre un niveau record de 136,30 $ lundi après que la société ait déclaré que sa pilule expérimentale, le daraxonrasib, a aidé les patients à vivre presque deux fois plus longtemps que ceux traités par chimiothérapie lors d'un essai de phase avancée très attendu ** Après la cloche, RVMD annonce une offre d'actions de 750 millions de dollars et une offre d'obligations convertibles de 250 millions de dollars à échéance 2033
** JP Morgan, TD Cowen et Guggenheim Securities sont les teneurs de livre associés pour les offres
** La société RVMD, basée à Redwood City (Californie), compte ~198,2 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière actuelle de 27 milliards de dollars
** Les 21 analystes qui couvrent le titre sont tous optimistes, y compris 9 notes "achat fort"; PT médian de 145 $, selon les données de LSEG
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