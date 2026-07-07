Revolution Medicines en hausse alors que l'autorité de régulation européenne entame l'examen par étapes d'un médicament anticancéreux

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7 juillet - ** L'action de la société de biotechnologie Revolution Medicines RVMD.O progresse de 1,3% à 192,42 dollars avant l'ouverture du marché

** L'Agence européenne des médicaments (EMA) indique que son comité chargé des médicaments à usage humain a entamé un examen par étapes du daraxonrasib, le médicament expérimental de RVMD pour le cancer du pancréas métastatique

** Un examen par étapes permet à l’autorité de régulation européenne d’évaluer les données au fur et à mesure de leur disponibilité, ce qui pourrait raccourcir la durée totale de l’examen

** L’EMA précise que cette décision s’appuie sur des données issues d’essais cliniques de phase avancée comparant le daraxonrasib à la chimiothérapie chez des patients dont le cancer du pancréas s’était propagé et avait progressé après un traitement antérieur

** RVMD avait précédemment déclaré que le daraxonrasib avait presque doublé la survie globale dans une étude de phase avancée, avec une survie médiane de 13,2 mois contre 6,7 mois pour la chimiothérapie

** L’EMA précise que ces patients disposent d’options thérapeutiques limitées et ont une espérance de vie d’environ six mois après l’aggravation de leur maladie suite à un traitement antérieur

** À la clôture d’hier, le titre RVMD affichait une hausse de 138,5% depuis le début de l’année